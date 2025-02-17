Ямальские аспиранты и кандидаты на ученую степень из числа КМНС могут получить грант губернатора в размере 100 000 рублей

Ямальские аспиранты и соискатели ученой степени из числа КМНС могут подать заявки на получение гранта губернатора.
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