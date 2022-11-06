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Василий Карасев: «Сегодня «Самара» – это совершенно другая команда нежели та, с которой мы играли в предсезонке»

Главный тренер МБА Василий Карасев сообщил о возвращении в строй капитана команды Евгения Воронова и рассказал о сегодняшнем сопернике – московской МБА.

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