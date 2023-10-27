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Политика как она есть

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Тёмная лошадка Ближнего Востока. Страна, от которой зависит исход войны.

Тёмная лошадка Ближнего Востока. Страна, от которой зависит исход войны.

Исход войны между ХАМАС и Израилем зависит не только и не столько от США или Ирана. В конфликте есть не менее влиятельный игрок, имеющий критично важные рычаги влияния как для палестинской стороны, так и для еврейской.

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Комментарии
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Александр Попов
Восток дело ТОНКОЕ.
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3 д.
alik3456 Джексон
Но легко порвать... Как два пальца об асфальт...
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3 д.
Житель Империи
С самого 7-го числа не отпускала мысль, что главные там всё таки янки. Им надо бало любым способом взорвать регион. Ведь хамас- это ихний прокси-выкормыш.
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3 д.

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