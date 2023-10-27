Тёмная лошадка Ближнего Востока. Страна, от которой зависит исход войны.

Исход войны между ХАМАС и Израилем зависит не только и не столько от США или Ирана. В конфликте есть не менее влиятельный игрок, имеющий критично важные рычаги влияния как для палестинской стороны, так и для еврейской.
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