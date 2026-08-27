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Вести Севастополь

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Как рождается вино: винодельня в Любимовке хранит традиции с 1890 года

Как рождается вино: винодельня в Любимовке хранит традиции с 1890 года

На севастопольских винодельнях начался сезон сбора урожая винограда. Производство идёт круглый год. Например, в селе Любимовка рождаются вина, которые выдерживают в дубовых бочках или ёмкостях из стали, а после — в ремюажных контейнерах.

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