RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 480 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    На Майдан так же представители ЕС шастали,хотя это опасно!Представители ЕС ...
  • Eduard
    Мочите их дронами,больше не появятся!Представители ЕС ...
  • Eduard
    Точно,одни"СС",а ОБХС у них партии нет?Реакция штаба Сою...

Шпётле: если Мерц станет канцлером ФРГ, отношения с Россией ухудшатся

Шпётле: если Мерц станет канцлером ФРГ, отношения с Россией ухудшатся

Венгерский политический эксперт Георг Шпётле выразил мнение, что если на выборах в бундестаг победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц, то отношения ФРГ и России ухудшатся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
Значит надо довести дело наших дедов и отцов до финального конца и зачистить Германию от фашизма окончательно!Бодаться с дебильной верхушкой, мешающей жить нормальным немцам не будем-однозначно! Просто -уничтожим!
Ответить
19 час.
наверх