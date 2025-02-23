Венгерский политический эксперт Георг Шпётле выразил мнение, что если на выборах в бундестаг победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц, то отношения ФРГ и России ухудшатся.
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