Буйволятину стабильно завозят из Индии в Приморье

Россияне распробовали нетривиальный для отечественного потребителя продукт — буйволятину. Специалисты управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в 2022 году проконтролирован импорт 84 тонн этого вида мяса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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