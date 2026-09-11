Буданов признал, что Украина не выиграет войну атаками дронов

Лишь удары БПЛА вглубь территории России не способны обеспечить победу в военном конфликте. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов во время Рижской конференции в ходе сессии, посвященной интеграции боевого опыта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в практики НАТО, передает Delfi.
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