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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байрон Скотт остановил процесс по делу об изнасиловании, начав процедуру банкротства

В сентябре должны были начаться слушания по делу 3-кратного чемпиона НБА Байрона Скотта. Утверждается, что в 1987 году Скотт изнасиловал 15-летнюю девушку в здании школы во время праздничных мероприятий.

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