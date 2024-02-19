Американский сенатор пояснил причину неизбежных территориальных уступок со стороны Украины

Вопрос Украины и ее положения стал разменной монетой. Почти все стороны и участвующие в формировании будущего республики так или иначе торгуют ее ресурсами, положением, конфликтом в соответствии со своим влиянием на него.
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