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Аргументы и Факты

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Генсек ООН предупредил об опасности потери контроля над ИИ

Генсек ООН предупредил об опасности потери контроля над ИИ

Потеря контроля над искусственным интеллектом может обернуться большими проблемами. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттереш.

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