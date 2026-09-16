Генсек ООН предупредил об опасности потери контроля над ИИ

Потеря контроля над искусственным интеллектом может обернуться большими проблемами. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттереш.
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