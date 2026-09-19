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Царьград

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Пьяный 19-летний водитель «Волги» устроил ДТП с младенцем в Бердске

Пьяный 19-летний водитель «Волги» устроил ДТП с младенцем в Бердске

В Бердске вечером 18 сентября нетрезвый автомобилист спровоцировал дорожную аварию, в результате которой медицинская помощь потребовалась женщине и грудному ребёнку.

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