"Нас снова обманут": Актёр Игорь Ливанов рассказал, как на его глазах рушилась Украина

Заслуженный артист России Игорь Ливанов против переговоров с Западом. Раскол между русскими и украинцами затронул его напрямую, а некогда близкие друзья вопрошают: "Что же вы делаете с бедной Украиной?" Артист рассказал, как относится к СВО, и напомнил, когда начался закат его малой родины – Украины.
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