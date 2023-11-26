"Нас снова обманут": Актёр Игорь Ливанов рассказал, как на его глазах рушилась Украина

Заслуженный артист России Игорь Ливанов против переговоров с Западом. Раскол между русскими и украинцами затронул его напрямую, а некогда близкие друзья вопрошают: "Что же вы делаете с бедной Украиной?" Артист рассказал, как относится к СВО, и напомнил, когда начался закат его малой родины – Украины.