Правозащитники подали в суд на ФБР и Госдеп за дискриминацию палестинцев

Мусульманская правозащитная группа подала иск против ФБР и руководителей министерства национальной безопасности и Государственного департамента США в связи с «дискриминационным и расистским» включением двух американцев палестинского происхождения в список наблюдения.
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