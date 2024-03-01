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Трамп: у нелегалов в Калифорнии больше привилегий, чем у американских ветеранов

Трамп: у нелегалов в Калифорнии больше привилегий, чем у американских ветеранов

У нелегальных мигрантов в Калифорнии больше привилегий, чем у американских ветеранов. Соответствующее заявление сделал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ставший собеседником телевизионного канала Fox News.

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