Немцы в начале ВОВ пытались заблокировать корабли ЧФ при помощи мин

Войска гитлеровской армии в ходе наступления на Советский Союз пытались заблокировать в бухте Севастополя значительные силы Черноморского флота (ЧФ), сбрасывая мины на советские корабли, однако первый авиационный удар противника оказался неудачным.
Войска гитлеровской армии в ходе наступления на Советский Союз пытались заблокировать в бухте Севастополя значительные силы Черноморского флота (ЧФ), сбрасывая мины на советские корабли, однако первый авиационный удар противника оказался неудачным.
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