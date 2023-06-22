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Немцы в начале ВОВ пытались заблокировать корабли ЧФ при помощи мин

Немцы в начале ВОВ пытались заблокировать корабли ЧФ при помощи мин

Войска гитлеровской армии в ходе наступления на Советский Союз пытались заблокировать в бухте Севастополя значительные силы Черноморского флота (ЧФ), сбрасывая мины на советские корабли, однако первый авиационный удар противника оказался неудачным.

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