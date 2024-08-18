Главная тема экономической повестки недели- выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул

Все внимание финансовых рынков на этой неделе будет приковано к симпозиуму в Джексон-Хоул. Ключевым событием станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, где он расскажет об экономических перспективах и монетарных планах.
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