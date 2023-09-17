СССР-Россия

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«Демонстративно открыть бар на границе»: Гаспарян рассказал, как наказать финнов за запрет русских

«Демонстративно открыть бар на границе»: Гаспарян рассказал, как наказать финнов за запрет русских

Россия не должна вслед за Финляндией сходить с ума, но оставлять безнаказанными выходки соседнего государства никак нельзя.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Это просто сговор. Какие права человека?
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12 час.
Александр Салтановский
Именно так, они нас ненавидят лютой, звериной ненавистью!
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11 час.
Сергей Дмитриев
Напрашивается элементарный бартер в отношении финских №№№ машин. Чего ж тут миндальничать?
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1 час.

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