«Демонстративно открыть бар на границе»: Гаспарян рассказал, как наказать финнов за запрет русских

СССР-РоссияПолитикаПодписаться«Демонстративно открыть бар на границе»: Гаспарян рассказал, как наказать финнов за запрет русскихРоссия не должна вслед за Финляндией сходить с ума, но оставлять безнаказанными выходки соседнего государства никак нельзя.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииПульхерия DjemЭто просто сговор. Какие права человека?Ответить12 час.Александр СалтановскийИменно так, они нас ненавидят лютой, звериной ненавистью!Ответить11 час.Сергей ДмитриевНапрашивается элементарный бартер в отношении финских №№№ машин. Чего ж тут миндальничать?Ответить1 час.
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