Столтенберг: Россия усилила оборонную промышленность быстрее, чем НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала Sky News заявил, что Россия усилила свою оборонную промышленность гораздо быстрее, чем ожидалось, и посетовал на то, что страны Североатлантического альянса потеряли слишком много времени на наращивание ВПК, передает РИА Новости.