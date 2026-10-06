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Нижегородская правда

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В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс «Взгляд в будущее»

В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс «Взгляд в будущее»

АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» (ЦИСС НО) при содействии министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области объявила о начале приема заявок на конкурс поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Взгляд в будущее».

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