В Нижегородской области стартовал прием заявок на конкурс «Взгляд в будущее»

АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» (ЦИСС НО) при содействии министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области объявила о начале приема заявок на конкурс поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Взгляд в будущее».