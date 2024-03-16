Xiaomi, что с поддержкой? Планшет Xiaomi Pad 6 не получит Android 15, хотя должен был

Один из пользователей обнаружил в базе Xiaomi Security Centre неприятное изменение данных, касающееся планшета Xiaomi Pad 6: если в октябре на страничке устройства были указаны два больших обновления ПО в виде Android 14 и Android 15, то сейчас фигурирует уже только одно обновление — Android 14.