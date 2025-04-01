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Царьград

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Трамп: Украина предлагает вступление в НАТО взамен на ресурсы

Трамп: Украина предлагает вступление в НАТО взамен на ресурсы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обсуждает своё вступление в НАТО в обмен на пересмотр условий соглашения по редкоземельным ресурсам.

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