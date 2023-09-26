Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 26 сентября: традиции и духовное значение Елена ГалицкаяСегодня, 26 сентября, православный мир вступает в день Предпразднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.