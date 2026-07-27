Жизнь турецких женщин: почему реальность далека от сериальных страстей

Когда я впервые оказалась в Турции, в голове крутились яркие кадры из популярных драм. Казалось, что за каждым углом скрываются несчастные героини, разрывающиеся между долгом и запретной любовью, а турецкие мужчины только и делают, что плетут интриги.
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