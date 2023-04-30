ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 мая 2023 года

Энергетический прогноз на первое мая две тысячи двадцать третьего года. Код 832 =Бессмысленны все попытки «воспитать» в человеке то, чем ты сам не владеешь = Берегите тех, о ком, вставая, думаете по утрам, и о ком думаете перед сном, даже ночью= Благоразумен тот, кто не печалится о том, что НЕ имеет, и рад тому, что есть =Бог видит ВСЁ, знает ВСЁ и находится ВО ВСЕХ местах и построениях одновременно = Большинство Человечества превращает своё Предназначение в космический сор = Брак - это помощь друг другу во временном и Вечном, в материальном и Духовном = В тишине легче слышать себя.