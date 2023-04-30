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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 мая 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 мая 2023 года

Энергетический прогноз на первое мая две тысячи двадцать третьего года. Код 832 =Бессмысленны все попытки «воспитать» в человеке то, чем ты сам не владеешь =  Берегите тех, о ком, вставая, думаете по утрам, и о ком думаете перед сном, даже ночью=                          Благоразумен тот, кто не печалится о том, что НЕ имеет, и рад тому, что есть =Бог видит ВСЁ, знает ВСЁ и находится ВО ВСЕХ местах и построениях одновременно =  Большинство Человечества превращает своё Предназначение в космический сор =  Брак - это помощь друг другу во временном и Вечном, в материальном и Духовном =  В тишине легче слышать себя.

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