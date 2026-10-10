Хочу задать немного наивный вопрос

А вот сейчас, когда такая гора, такая прорва, такой поток дизтоплива (почему его все, в том числе и дикторы ЦТ, называют дизелем? дизель - это как бы такой агрегат, мотор, машина, установка - выбирайте любой вариант, который вам нравится, но только не называйте, пожалуйста, больше дизельное топливо этим словом? а? пожалуйста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Ассимиляция мигра...
- ВВ Ассимиляция мигра...
- ЛЛ В "Москва-Сити" м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым