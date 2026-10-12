Европейские страны самонадеянно считают себя вправе диктовать условия мировым сверхдержавам. Эксперт Яков Кедми поражённо указал на опасность таких позиций и подчеркнул, что Европу может постичь судьба затонувшего "Титаника".
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