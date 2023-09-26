Чеховские дорожные полицейские усиливают проверки водителей на трезвость

Госавтоинспекция Московской области проведет профилактическое мероприятие по предупреждению случаев дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей, рассказали в ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Чехов.
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