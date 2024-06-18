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Трамп заявил, что Байден опозорил США на весь мир

Трамп заявил, что Байден опозорил США на весь мир

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Висконсин во вторник, 18 июня, заявил, что Джо Байден на саммите G7 в Италии опозорил Соединенные Штаты перед лицом всего мира, и теперь обвиняет во всем этом «искусственный интеллект», – сообщают СМИ Комментируя заявление Белого дома, что разошедшиеся в соцсетях видео, где президент США странно ведет себя на публике, являются «дешевыми фейками», Трамп сказал: «Байден позорит нас на мировой арене.

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