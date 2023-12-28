Автомобили припаркуются бесплатно в новогодние праздники на всех улицах Южнопортового

Парковка в Южнопортовом районе будет бесплатной с 1 по 8 января. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.