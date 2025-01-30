РКН впервые составил протокол против Discord за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол в отношении мессенджера Discord за отказ локализовать персональные данные российских граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского района Москвы.
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