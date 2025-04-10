Процессоры AMD Zen 5 также уязвимы

В прошлом месяце команда безопасности Google обнаружила уязвимость в процессорах AMD от Zen 1 до Zen 4, получившую название «EntrySign», которая позволяла злоумышленникам с доступом ring 0 загружать неподписанные патчи микрокода.
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