Когда стричь волосы и ухаживать за ними в январе 2024 года согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваСоветы лунного календаря для стрижки волос на январь 2024 года предлагают учесть фазы Луны и её положение в знаках зодиака для выбора оптимальных дат и способов ухода за волосами.