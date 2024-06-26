Основа экономического чуда. Турция не повторит ошибку ЕС в отношении России

В то время как Европа переживает энергетический кризис из-за санкционной политики в отношении России, Турция продолжает развивать многообещающее и перспективное сотрудничество с российской государственной газовой компанией "Газпром".
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