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"Ускорит переговоры". Порошенко призвал пустить в правительство оппозицию

"Ускорит переговоры". Порошенко призвал пустить в правительство оппозицию

Петр Порошенко, который руководил Украиной до Владимира Зеленского, заявил, что если бы в правительство пустили оппозиционеров, эта мера облегчила бы путь к мирным переговорам В первый день СВО президент Украины Владимир Зеленский и его главный политический украинский оппонент, забыв о яростном противоборстве друг с другом, пожали руки, объединившись против общего врага.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ЕСЛИ ПАРАШУ КУДА И ВПУСКАТЬ ТАК ЭТО В КАМЕРУ. НУ КАК ЕГО СОБУТЫЛЬНИКА МИХАСЯ !!!
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16 час.
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