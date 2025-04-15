Американские власти вынуждают Цукерберга отказаться от Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвиняет компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), владеющую соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp (все три признаны экстремистским организациями, запрещены на территории РФ), в монополии.
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