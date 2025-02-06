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Yle: финский подросток сбежал из дома и незаконно пересек границу с РФ

Yle: финский подросток сбежал из дома и незаконно пересек границу с РФ

ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов Подросток из Финляндии сбежал из дома и незаконно пересек границу с Россией. Парня задержали на российской стороне, сообщила 6 февраля телерадиокомпания Yle со ссылкой на сообщение пограничной охраны.

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