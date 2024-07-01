Путин убедил олигархов вложиться в образование молодежи

Президенту Владимиру Путину удалось преодолеть сопротивление бизнеса в решении кадровой проблемы. Если еще в 2010-е годы собственники компаний отказывались от участия в подготовке инженерных кадров, но сегодня бизнес «идет в авангарде этого процесса», заявил Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.