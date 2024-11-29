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Россия укрепляет свои союзные обязательства: новый ядерный зонтик для стран ОДКБ

Россия укрепляет свои союзные обязательства: новый ядерный зонтик для стран ОДКБ

Россия укрепляет свои союзные обязательства: новый ядерный зонтик для стран ОДКБ Ольга Вайленко28 ноября Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, выступил с важным заявлением после заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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