Самые известные работы Зураба Церетели, который скончался сегодня на 92-м году жизни, — в подборке "Известий":Автор создал более пяти тысяч картин и монументальных работ, некоторые из них получили мировую славу.
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