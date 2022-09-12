Надежда Бабкина раскрыла секрет вечной красоты: «Завтра тренинги»

Грамотное ограничение в питании и активный образ жизни являются путем к совершенной внешности. Об этом заявила Народная артистка России Надежда Бабкина на концерте, приуроченному к 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона в Кремлевском Дворце.