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Надежда Бабкина раскрыла секрет вечной красоты: «Завтра тренинги»

Надежда Бабкина раскрыла секрет вечной красоты: «Завтра тренинги»

Грамотное ограничение в питании и активный образ жизни являются путем к совершенной внешности. Об этом заявила Народная артистка России Надежда Бабкина на концерте, приуроченному к 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона в Кремлевском Дворце.

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