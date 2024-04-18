Небензя: США показали своё отношение к палестинцам, не проголосовав за принятие страны в ООН

Вашингтон в пятый раз наложил вето Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США продемонстрировали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять государство в состав организации.
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