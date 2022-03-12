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Интересный пост про Кока-Кола

Интересный пост про Кока-Кола

Доброго утра всем, я уже 14 лет как работаю на заводе Кока Кола в славном городе Санкт-Петербург И недавняя информация про возможную приостановку производства меня напрягла, Мне 57 лет и че то не особо тянет искать работу, так как хрен найду.

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