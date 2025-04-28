В польском Монастеже заменили надпись на памятнике украинским националистам. Ранее на плите могилы боевиков Украинской повстанческой армии* (УПА*) говорилось об «украинцах, погибших в боях с НКВД».
На могиле украинцев в Польше добавили важную информацию
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А почему погибли? Здесь закопаны боевики УПА, УБИВАВШИЕ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, которые были ликвидированы!
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1 д.
vagas Karlito
На мой взгляд вообще присутствие такой доски плевок в душу потомкам! Лучше ничего не писать и не обозначать! Были и все на месте!
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22 час.
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