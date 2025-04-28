На могиле украинцев в Польше добавили важную информацию

А почему погибли? Здесь закопаны боевики УПА, УБИВАВШИЕ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, которые были ликвидированы!

vagas Karlito

На мой взгляд вообще присутствие такой доски плевок в душу потомкам! Лучше ничего не писать и не обозначать! Были и все на месте!