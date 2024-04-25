Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

За проступки гастарбайтеров ответит их работодатель: Глава Крыма предложил ужесточить миграционную политику в России

За проступки гастарбайтеров ответит их работодатель: Глава Крыма предложил ужесточить миграционную политику в России

Глава Крыма предложил ужесточить миграционную политику в России. В частности, за проступки гастарбайтеров ответит работодатель - Сергей Аксёнов считает, что ответственность за все случаи недостойного поведения и нарушение порядка мигрантами должна лежать на работодателе и распространяться на весь срок работы иностранцев в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
все верно
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх