Глава госсовета Ливии начал подготовку к референдуму по конституции

Письмо с требованиями касательно проведения референдума по конституции страны, направил в избирательную комиссию Ливии глава Президентского совета Ливии Мухаммед Менфи, 1 мая сообщает ливийский канал The Libya Observer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии