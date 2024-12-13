Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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"Я не принесла приготовленную мной еду на вечеринку, когда отозвали мое приглашение на нее"

"Я не принесла приготовленную мной еду на вечеринку, когда отозвали мое приглашение на нее"

Дружба строится на взаимном уважении и доверии. Но что происходит, если вы чувствуете, что вас используют? Одна женщина поделилась своей историей о том, как отозвали ее приглашение на вечеринку по случаю рождения ребенка, на которой она вызвалась готовить.

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