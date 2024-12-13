"Я не принесла приготовленную мной еду на вечеринку, когда отозвали мое приглашение на нее"

Дружба строится на взаимном уважении и доверии. Но что происходит, если вы чувствуете, что вас используют? Одна женщина поделилась своей историей о том, как отозвали ее приглашение на вечеринку по случаю рождения ребенка, на которой она вызвалась готовить.