"Я не принесла приготовленную мной еду на вечеринку, когда отозвали мое приглашение на нее"

Дружба строится на взаимном уважении и доверии. Но что происходит, если вы чувствуете, что вас используют? Одна женщина поделилась своей историей о том, как отозвали ее приглашение на вечеринку по случаю рождения ребенка, на которой она вызвалась готовить.
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