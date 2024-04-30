В Казахстане задержали экс-министра МВД Тургумбаева по делу о массовых беспорядках

Его обвиняют в превышении должностных полномочийСпецслужбы Казахстана задержали бывшего главу МВД республики Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Родом из Узбекистана, пришел в батальон недавно: стали известны подробности о бойце, который уничтожил украинский дрон «мешком картошки»
- «Заказчиков и исполнителей теракта в «Крокусе» надо расстрелять перед камерами». Интервью Руцкого об исламистах, ИГ и Афганистане
- Послу России вручили ноту из-за «повсеместного нарушения прав и свобод» таджиков
Свежие комментарии