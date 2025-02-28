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Испорченный телефон. Как соотнести риторику Трампа с заявлениями Москвы?

Испорченный телефон. Как соотнести риторику Трампа с заявлениями Москвы?

Автор: Алексей Белов  В Стамбуле начались новые переговоры делегаций России и США в закрытом для прессы формате.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Доверчивость, граничащая с глупостью?  И это что,  допустимо вообще в политике, и тем более в подобной сложной ситуации?
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5 час.
АС
Анатолий Страшко
Речь шла не о политиках. Я верю, что наши политики знают с кем имеют дело. И видят, что Трамп хочет избавиться от ЕС , паразитирующем на шее США. И мы поможем ему это сделать. А без США этот Брюссельский паноптикум должен сдохнуть. Первыми это поняли англичане и сбежали с него. Точнее им американцы подсказали, уже зная что сами сделают в недалёком будущем. Ведь когда цифры появились в информации о том, что там происходит в этом содружестве американцев с объединённой Европой, всё стало ясным. Такая &quot;дружба&quot; США и ЕС американцам не нужна. ОНи люди прагматичные. Только вот старый пердун был прагматик для своего кармана, а Трамп решил США снова великой сделать. Денег у него в сравнении с Байденом много .  Ему нужна слава Великого Президента. Да и злопамятен он. Очень зол на Байдена, на Зе, на всю эту шушеру из ЕС.
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4 час.
Кошмар
Нет у Трампа козырей. Остаётся только болтать.
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2 час.
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