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Регионы России

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ИГХТУ внедряет российские IT-решения в учебный процесс

ИГХТУ внедряет российские IT-решения в учебный процесс

Кафедра информационных технологий и цифровой экономики Ивановского государственного химико-технологического университета (ИГХТУ) начала интеграцию продуктов «Группы Астра» в учебный процесс.

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