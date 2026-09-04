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Царьград

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Минздрав Московской области удалил миому размером с младенца

Минздрав Московской области удалил миому размером с младенца

Врачи Ступинской клинической больницы успешно удалили пациентке миому весом три килограмма. Опухоль заполнила малый таз и нарушила функционирование органов.

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